Estudiante BUAP publica microrrelato en Feria del Libro de Nueva York

Adriana Hernández Rascón, alumna del Doctorado en Literatura Hispanoamericana de la BUAP, logró la publicación de su microrrelato “Etnoporno” en la Antología Vol. 5, una iniciativa de la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York.

El texto aborda la situación de niñas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el contexto del crimen organizado.

La antología, que reúne voces de autores latinoamericanos, fue presentada por el Instituto de Estudios Mexicanos de la Ciudad de Nueva York.

En la categoría de microrrelato se recibieron más de 200 propuestas, y el trabajo de Hernández Rascón fue seleccionado para su inclusión en la obra colectiva.

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