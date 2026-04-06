Lupita Cuautle encabeza ceremonia de honores a la bandera en San Andrés Cholula

Como parte de las actividades cívicas de abril, la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, encabezó la ceremonia de honores a la bandera, con la participación de integrantes del Cabildo, servidoras y servidores públicos. En el acto se conmemoraron fechas relevantes del mes.

Durante su mensaje, la edil subrayó la importancia de fortalecer una cultura de cuidado ambiental, al enfatizar el uso responsable de los recursos naturales y la necesidad de mantener un equilibrio que garantice el bienestar de las futuras generaciones.

Asimismo, hizo un llamado directo a la ciudadanía para asumir una participación en la conservación del municipio, evitando prácticas como tirar basura en la vía pública, sacar residuos fuera de los días establecidos o desperdiciar agua, acciones que inciden directamente en la calidad de vida colectiva.

Finalmente, exhortó al personal del Ayuntamiento a desempeñar sus funciones con respeto, profesionalismo y sentido social, privilegiando la atención oportuna y eficaz a las demandas ciudadanas.

En esta ceremonia se conmemoró el Día Internacional de la Madre Tierra, el Día Mundial del Libro y el Día de la Niñez. En ese contexto, también se entregaron reconocimientos a integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana por sus acciones destacadas.

Entre las distinciones, se reconoció al bombero José Daniel Vargas García por su intervención en el rescate derivado de un incidente vial en el Periférico Ecológico, a la bombera María Teresita del Niño Jesús Molina Nava por su destacada participación en una competencia internacional en España; y a la policía Fany Esther Vega Hernández, quien obtuvo el primer lugar en el campeonato “Súper Policía Jalisco”.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal promueve valores, impulsa la participación y contribuye a la construcción de un municipio más consciente, informado y comprometido con el medio ambiente, las nuevas generaciones y el fomento a la lectura.

Te recomendamos: