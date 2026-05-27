Atienden afectaciones por fuertes lluvias y vientos en Puebla capital

Como parte de las acciones preventivas y de atención derivadas de las condiciones meteorológicas registradas en la capital poblana, el Gobierno de la Ciudad de Puebla mantiene un trabajo coordinado entre diversas dependencias para salvaguardar la integridad de la población y reducir riesgos asociados a lluvias y fuertes rachas de viento.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de la Dirección de Protección Civil Municipal, informa que realizó tres intervenciones por la caída de ramas, árboles y otros elementos estructurales en colonias como La Calera, Azcárate y la Junta Auxiliar San Baltazar Campeche. Estas acciones se llevaron a cabo en coordinación con la Secretaría de Servicios Públicos y otras áreas del Ayuntamiento, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas.

En seguimiento a estos eventos, personal de la Secretaría de Servicios Públicos, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos del Estado de Puebla, efectuó el retiro de dos árboles caídos, uno en la zona de La Calera y otro sobre la 24 Sur y avenida Juan de Palafox y Mendoza, con el objetivo de restablecer las condiciones de seguridad y movilidad.

De manera complementaria, cuadrillas de Alumbrado Público atendieron la caída de un poste en la calle Ignacio Aldama, colonia Insurgentes, implementando las medidas necesarias para delimitar la zona y prevenir riesgos para peatones y automovilistas.

🌳 En coordinación con Parques y Jardines, así como Bomberos de la @SSPGobPue, se realizaron labores de retiro, liberación de vialidades y mitigación de riesgos para prevenir afectaciones y mantener seguras las zonas intervenidas. pic.twitter.com/ffNkTLSZal — SSC Puebla (@SSC_Pue) May 27, 2026

En tanto, el Organismo Operador del Servicio de Limpia ha reforzado las acciones preventivas en distintos puntos estratégicos de la ciudad mediante la limpieza integral de avenidas principales con barredoras mecánicas, así como labores permanentes de limpieza y desazolve en barrancas, vasos reguladores y alcantarillas. Estas acciones permiten retirar residuos, maleza y sedimentos que podrían generar taponamientos o afectar la capacidad de captación y conducción del agua, fortaleciendo la infraestructura urbana ante la presente temporada de lluvias.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad e Infraestructura continúa con los trabajos preventivos de limpieza y desazolve en 21 puntos prioritarios de la capital. Estas labores incluyen el retiro de basura, lodo, sedimentos y diversos objetos que obstruyen el cauce natural del agua en ríos, canales, barrancas y vasos reguladores. Como parte de esta estrategia se intervienen 184 mil 80 metros cuadrados en una longitud de 6 mil 839 metros, con el propósito de mejorar la capacidad de conducción del agua, disminuir riesgos de inundaciones y proteger el patrimonio de las familias poblanas.

Asimismo, la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, a través de la Dirección de Gestión de Riesgos en Materia de Protección Civil y en coordinación con las dependencias que integran el Comité de Fenómenos Hidrometeorológicos “Tláloc”, mantiene vigilancia permanente en los ríos Atoyac y Alseseca, así como en los vasos reguladores de la capital. Los sistemas de monitoreo reportan niveles aproximados del 20% en los afluentes y del 50% en los vasos reguladores Puente Negro y Santuario.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la precipitación de mayor intensidad se registró alrededor de las 16:00 horas. Ante estas condiciones, se exhorta a la población a evitar cruzar zonas con acumulación de agua, no arrojar basura en la vía pública, respetar los semáforos pluviales, reducir la velocidad al conducir y mantenerse informada a través de los canales oficiales. En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 222 303 8520, mediante la aplicación Seguridad Inmediata o al 9-1-1.

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