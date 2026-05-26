Supervisan trabajos de bacheo en la zona de San Jerónimo Caleras

Con el objetivo de mejorar la movilidad y brindar vialidades más seguras para las y los poblanos, el presidente municipal Pepe Chedraui supervisó los trabajos de bacheo en la zona de San Jerónimo Caleras.

Como parte de la estrategia “BacheAndo Puebla”, el alcalde verificó el avance de labores por parte de las cuadrillas, así como que cumplan con los estándares de calidad necesarios, en atención a las necesidades de la ciudadanía.

El Gobierno de la Ciudad mantiene acciones permanentes para fortalecer la infraestructura urbana y mejorar la calidad de vida de las y los poblanos.

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