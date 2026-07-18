Armenta fortalece al campo con apoyos y tecnología en Tepeaca

La recuperación de 200 mil hectáreas que permanecían sin sembrarse y el impulso al valor agregado de los productos del campo consolidan la estrategia del Gobierno del Estado para fortalecer la soberanía alimentaria, incrementar los ingresos de las familias productoras y generar riqueza comunitaria. Al encabezar la entrega de apoyos para la microrregión de Tepeaca, el gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que estas acciones, realizadas en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum, incorporan tecnología, maquinaria e insumos para transformar la producción agrícola y convertir al campo poblano en un motor de bienestar y crecimiento económico.

El mandatario estatal subrayó que la transformación del campo no solo implica incrementar la producción, sino también generar valor agregado a los productos poblanos mediante procesos de industrialización que permitan ampliar su vida comercial y mejorar su precio en el mercado. Destacó proyectos como la transformación de jitomate, café y mezcal, así como la promoción de la marca Cinco de Mayo, que fortalece la comercialización de productos poblanos. Asimismo, informó que la administración estatal pasó de no contar con maquinaria especializada a disponer de mil 800 equipos agrícolas, con los que este año se apoyará a 150 mil familias, además de avanzar en la recuperación de tierras productivas que durante años permanecieron sin ser cultivadas.

En materia educativa, Alejandro Armenta Mier anunció que, en coordinación con el Gobierno de México, Puebla contará con 20 bachilleratos tecnológicos, con el propósito de que las y los jóvenes egresen con una formación técnica vinculada a las vocaciones productivas de cada región, como agronegocios, tecnología, comercio y servicios. Además, informó que se impulsará el regreso del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla (IEDEP) en Tlanepantla, antes Universidad del Desarrollo (UNIDES), para ampliar las oportunidades de educación superior a distancia y acercar opciones de formación profesional a quienes estudian y trabajan.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez, informó que, a 581 días de gobierno, se han realizado 25 entregas regionales de apoyos y se han distribuido 121 mil sacos de fertilizante en beneficio de más de 19 mil productoras y productores de 102 municipios, a los que ahora se suman diez más de las microrregiones de Tepeaca y Amozoc.

Para esta región se incorporaron dos tractores, un dron, un rover agrícola y 48 implementos, con una inversión superior a 19 millones de pesos, además de apoyos para 650 familias mediante fertilizantes, recursos para 193 productores afectados por granizo y programas de competitividad orientados a fortalecer el registro, promoción y comercialización de sus productos. La titular de la dependencia destacó que el modelo poblano de atención al sector agropecuario fue reconocido recientemente a nivel nacional como un caso de éxito.

Por su parte, el presidente municipal de Tlanepantla, Lino Romero Posadas, reconoció que la inversión histórica destinada al campo ha permitido que las y los productores cuenten con maquinaria, tecnología e insumos para mejorar sus cosechas y elevar su competitividad. Destacó el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno para impulsar obras comunitarias, fortalecer la educación y preservar actividades tradicionales como el tejido artesanal, al tiempo que solicitó el respaldo del Gobierno del Estado para concretar proyectos de infraestructura carretera y el fortalecimiento del IEDEP en beneficio de toda la región.

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