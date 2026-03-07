Bienestar reflexiona sobre igualdad y respeto en el CONALEP Puebla II

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer abrió un espacio de reflexión entre la Secretaría de Bienestar y estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), plantel Puebla II, en donde la secretaria Laura Artemisa García Chávez destacó la importancia de reconocer la lucha histórica de las mujeres y fortalecer entre las juventudes una cultura de respeto e igualdad.

García Chávez recordó que el 8 de marzo tiene su origen en la lucha de mujeres trabajadoras que exigieron mejores condiciones laborales y el reconocimiento de sus derechos. “Fueron trabajadoras quienes salieron a reclamar mejores condiciones. A partir de allí sostenemos una lucha y seguro sus mamás, su familia y ustedes mismas se abren camino sin que tengan que estigmatizarnos”, explicó.

Asimismo, destacó la importancia de fortalecer entre las nuevas generaciones valores como la sororidad, el respeto y la igualdad, principios fundamentales para una convivencia libre de violencia.

La titular de la dependencia también aseguró el momento histórico que vive el país con el liderazgo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, primera mujer en ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo Federal.

Esta sinergia con la institución de educación superior forma parte del compromiso del Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta Mier, con la promoción de la igualdad sustantiva y el impulso de una cultura de respeto, inclusión y oportunidades para todas y todos.

