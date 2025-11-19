Puebla cubre polígono de desarrollo; AgroTech proyecta crear 25 mil empleos

Este es el primer Polo de Desarrollo del Bienestar que completa la tarea de llenar de industria los polígonos, lo que pone a Puebla en primer lugar a nivel nacional, resaltó el secretario técnico de la Comisión Intersecretarial de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, Luis Ernesto Salomón Delgado, en San José Chiapa.

Señaló que por instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se facilitarán los trámites federales de instalación a las empresas interesadas y se pondrán a disposición los créditos de Nacional Financiera.

Durante una reunión con empresarios en la Capital de la Tecnología y la Sostenibilidad, y en un hecho histórico, el Gobierno del Estado de Puebla, que encabeza el mandatario Alejandro Armenta, logró un primer acuerdo con la empresa AgroTech HUB para establecerse en el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en la Capital de la Tecnología y la Sostenibilidad.

Al respecto, el mandatario estatal dijo que con este acto nace el Polo de Desarrollo en términos de operación, lo que posiciona a Puebla como líder a nivel nacional.

El titular del Ejecutivo subrayó que el objetivo es que Puebla se convierta en el principal proveedor de productos del sur sureste del país, al rescatar lo que fue una ciudad pérdida y se transforma en generador de riqueza comunitaria para la región. Enfatizó que por parte de la administración que encabeza, no habrá trabas burocráticas, ya que es una instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El gobernador Alejandro Armenta explicó que se brinda certeza jurídica a las y los empresarios que lleguen a la Capital de la Tecnología y garantizó la seguridad para las y los inversionistas. “Van a tener toda la disposición para lograr el propósito”, aseguró

En una mesa de trabajo con las y los empresarios que impulsan el proyecto, el gobernador Alejandro Armenta resaltó que una vez que asuman la responsabilidad de instalar la industria en la entidad, también tendrán el compromiso de defender, querer y sentirse de Puebla. “Queremos que los poblanos sean socios, para que todos compartan la riqueza comunitaria. Quiero que ayuden al estado a salir adelante y que ganen bien”, afirmó el gobernador.

Durante su intervención, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, mencionó que, con una visión de riqueza comunitaria, la administración estatal busca que la inversión genere progreso y oportunidades en el ámbito local. “Permitir que este desarrollo no solo se quede aquí, sino en todas las regiones del estado con la vinculación de las y los productores”, aseveró.

Por su parte, el coordinador del proyecto AgroTech, Raymundo Gómez Orta, refirió que la iniciativa que se instalará en Puebla es única en el país e innovadora, dónde están comprendidas muchas empresas de la cadena alimentaria y de servicios, ya que aseguró el propósito es hacer de la Capital de la Tecnología un punto de desarrollo, de acuerdo con los lineamientos del Plan México. “Nuestro objetivo es desarrollar la cadena de valor de la industria alimentaria”, puntualizó el empresario.

Finalmente, resaltó que el proyecto es un Centro de Distribución que será proveedor de las Centrales de Abasto cercanas a la región. “Podemos ser el epicentro de la agroindustria”, agregó Raymundo Gómez, al tiempo de puntualizar que de manera inicial, proyectan 25 mil empleos directos e inversiones cercanas a los 20 mil millones de pesos, a fin de que el desarrollo económico del estado sea sostenible.

