Avanza 55% la construcción de la Universidad del Deporte de Puebla

El gobernador Alejandro Armenta realizó una supervisión a la Universidad del Deporte de Puebla (UDEP), proyecto que avanza en un 55 por ciento y que busca convertir al estado en epicentro deportivo nacional. Afirmó que la obra impulsa una verdadera política de Estado al fortalecer la educación, la cultura y el deporte como herramientas directas para reconstruir el tejido social y elevar las capacidades humanas de niñas, niños y jóvenes.

Explicó que esta obra, ubicada en el antiguo Estadio Olímpico Zaragoza, beneficiará a miles de familias y consolidará a Puebla como tierra de campeonas y campeones. También destacó los logros en esta materia, como la primera Secretaría de Deporte y Juventud, así como la nueva UDEP, importantes ejes de una política de Estado.

El gobernador Alejandro Armenta recordó que esta administración estatal liquidó la multa superior a 27 millones de pesos impuesta por la CONADE, lo que permitió el regreso de la entidad, después de 15 años, a las Olimpiadas Nacionales. Subrayó que esta participación convirtió al estado en epicentro del deporte, al ocupar los primeros lugares en diversas disciplinas y al consolidar una visión humanista alineada con la presidenta Claudia Sheinbaum.

El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras, informó que la obra global registra 55 por ciento de progreso: el edificio académico marca 12 por ciento, el estacionamiento para 350 vehículos avanza de forma sólida, el gimnasio–auditorio alcanza 69 por ciento, las áreas deportivas y la rehabilitación de gradas y oficinas mantienen 55 por ciento, mientras las zonas exteriores y el mobiliario suman 25 por ciento. El balance confirma un desarrollo sostenido y coordinado.

El ingeniero Víctor Casarrubias señaló que 335 trabajadores laboran en dos turnos desde las 8 hasta las 23 horas, con actividad también en fines de semana y días festivos para cumplir los tiempos de entrega. Reportó más de 5 mil 500 metros cuadrados de estructuras firmes y un avance constante en cimentación dentro de la zona de canchas.

La obra también simboliza un punto de partida para consolidar a Puebla como referente nacional en formación deportiva, gracias a una infraestructura diseñada para impulsar talento y ofrecer espacios dignos que fortalezcan la convivencia, la disciplina y el orgullo comunitario.

