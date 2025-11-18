Sin registro de cobro de piso en bar Lacoss tras incendio

El Ayuntamiento de Puebla no tiene registro de cobros de piso en el bar “Lacoss“, donde fallecieron cinco personas, pero las investigaciones están en manos de la Fiscalía de Puebla, sostuvo el alcalde de Puebla, José Chedraui Budib.

“No tenemos esa información de cobro de piso, el informe que tenemos fue un incendio, donde murieron cinco personas por intoxicación, se rescataron nueve personas más, y obviamente las investigaciones siguen su curso”, comentó.

Por otra parte, advirtió que si el Congreso de Puebla aprueba la concesión de 10 años para la publicidad de los paraderos del transporte público en el municipio, la empresa ganadora será la encargada de la reparación de esta infraestructura.

Recordó que son 400 paraderos que tienen que ser habilitados y dijo que el gobierno municipal usará el dinero de esa concesión para iluminación y cámaras de videovigilancia, así como internet y botones de pánico.

Esto independientemente del pago de 15 millones de pesos que hará al gobierno municipal.

Esperan fecha de inauguración del mercado de San Ramón

El alcalde de Puebla adelantó que los comerciantes del tianguis de La Curva aceptaron mudarse al nuevo mercado de San Ramón y solo esperan que se agende la inauguración por parte del gobierno estatal, ya que con ellos hicieron la obra al sur de la ciudad.

