SSP Puebla investiga ataque e incendio en bar de la Popular Coatepec

El narcomenudeo y el cobro de piso son las principales líneas de investigación que sigue la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla tras la muerte de cinco personas y el incendio registrado en el bar Lacoss, ubicado en la colonia Popular Coatepec.

El titular de la dependencia, Francisco Sánchez González, informó que durante la madrugada un comando armado irrumpió en el establecimiento, disparó contra los presentes y posteriormente roció combustible para prender fuego al lugar.

De manera preliminar, señaló, cinco personas murieron –una de ellas, presuntamente extranjera–, mientras que otras nueve fueron rescatadas con posibles síntomas de intoxicación por monóxido de carbono.

Enfatizó que ya cuentan con información inicial obtenida de videos y testimonios, misma que fue entregada a la Fiscalía de Puebla para la investigación correspondiente; incluso detalló que han identificado a algunas personas que habrían participado en los hechos.

“No podemos revelar los nombres; todo ya fue canalizado a la Fiscalía para que continúe con la investigación y se proceda a la aprehensión de quienes consideramos presuntos responsables”, apuntó.

En otro tema, informó que se identificó a tres hombres que realizaron una pinta en Coronango sobre la supuesta llegada de un grupo criminal al municipio.

Mencionó que las autoridades indagan si los sujetos pertenecen realmente a una organización delictiva o si se trata de un intento de desestabilización.

Respecto al asesinato de un comerciante de pollo en la Central de Abasto, el funcionario señaló que la víctima había tenido conflictos previos dentro del centro de distribución, lo que podría apuntar a una venganza.

Por separado, la Secretaría de Salud de Puebla precisó que siete personas permanecen hospitalizadas debido a quemaduras e intoxicación por humo.

Entre los pacientes atendidos se encuentran cuatro mujeres y tres hombres, quienes fueron trasladados a los hospitales del Norte, General de Cholula, así como al de Traumatologifa y Ortopedia.

Además, indicó que pese a las maniobras de reanimación avanzada, una mujer de aproximadamente 35 años, que presentaba quemaduras de primer y segundo grado e intoxicación por monoxido de carbono, falleció en el lugar, sumando cinco víctimas mortales.

Mientras que, tres personas lesionadas se retiraron del lugar del siniestro, sin proporcionar información adicional.

Editor: César A. García

