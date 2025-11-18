Siete personas reciben atención en hospitales por incendio en Puebla

Ante el incendio registrado en un centro nocturno de la colonia Popular Coatepec, al sur de la ciudad, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud y el IMSS-Bienestar, informa que siete personas permanecen hospitalizadas debido a quemaduras e intoxicación por humo.

Tras el reporte, fueron desplegadas cinco ambulancias del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) para la valoración y estabilización de las personas lesionadas.

Entre los pacientes atendidos se encuentran cuatro mujeres y tres hombres, quienes fueron trasladados a los hospitales del Norte, General de Cholula, así como al de Traumatología y Ortopedia.

Además, pese a las maniobras de reanimación avanzada, una mujer de aproximadamente 35 años, que presentaba quemaduras de primer y segundo grado e intoxicación por monóxido de carbono, falleció en el lugar.

Mientras que tres personas lesionadas que permanecían en la zona se retiraron por sus propios medios, sin proporcionar información adicional.

El Gobierno del Estado de Puebla refrenda su compromiso con la atención inmediata, la protección de la vida y la coordinación interinstitucional, para salvaguardar la salud ante cualquier emergencia.

