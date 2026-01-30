Hombre es trasladado por aire de Chiautla a Puebla tras explosión

Con el objetivo de brindarle atención especializada y seguimiento médico de alta complejidad, un hombre de 30 años, en estado delicado de salud, fue trasladado en ambulancia aérea desde Chiautla de Tapia a la capital del estado, como resultado del trabajo interinstitucional y la coordinación del Gobierno del Estado a través de los Servicios de Salud.

De acuerdo con el reporte médico, el paciente ingresó este jueves al Hospital Rural No. 87 del IMSS de Chiautla de Tapia tras una explosión de gas en su negocio, que le provocó quemaduras de primer grado y afectación respiratoria por inhalación de gases, humos y vapores.

Debido a la gravedad de su condición, se realizó su traslado al Hospital Regional ISSSTE de Puebla mediante el equipo del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), lo que permitirá que reciba atención especializada en terapia intensiva y seguimiento médico de alta complejidad.

Porque la salud es una prioridad para la administración que encabeza el gobernador Alejandro Armenta, con estas acciones se reafirma el compromiso de reforzar las acciones y la coordinación para garantizar atención médica oportuna y de calidad a toda la población.

