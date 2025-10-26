Mueren 15 personas en Brasil por bebidas alcohólicas adulteradas

El Ministerio de Salud de Brasil confirmó que las intoxicaciones por metanol han causado quince muertes y 58 casos de envenenamiento relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas en el país. Las muertes han ocurrido desde el mes de septiembre.

De acuerdo con el reporte oficial, el estado de São Paulo concentra la mayor afectación con nueve decesos. Los demás fallecimientos se han registrado en los estados de Pernambuco y Paraná, con tres muertes cada uno.

La intoxicación por metanol puede causar graves afectaciones a la salud, incluyendo daños neurológicos, problemas renales y hepáticos, pérdida de la visión y convulsiones.

Entre los síntomas se encuentran dolor abdominal, vómitos, visión borrosa, dificultad respiratoria y alteraciones del ritmo cardíaco, por lo que se recomienda buscar atención médica inmediata ante cualquier sospecha de consumo.

La institución de salud señaló que ha descartado 635 posibles diagnósticos.

El Ministerio de Salud ha iniciado múltiples investigaciones para localizar el origen de la contaminación de las bebidas.

