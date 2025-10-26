Gennady Golovkin aspira a ser presidente de World Boxing

El exboxeador Gennady Golovkin se postula para asumir la presidencia de World Boxing, el organismo que busca consolidar al boxeo dentro del programa de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, en una elección que se definirá durante un congreso a celebrarse el próximo mes en esta ciudad.

La candidatura del exmedallista olímpico y excampeón mundial fue anunciada el viernes, junto con la de Mariolis Charilaos, expresidente de la federación de boxeo de Grecia. Ambos contendientes buscan suceder en el cargo al holandés Boris van der Vorst, presidente fundador de World Boxing, quien presentó su renuncia.

Golovkin, quien actualmente se desempeña como presidente del comité olímpico nacional de Kazajistán, es considerado favorito en la contienda electoral debido a su reciente participación en una delegación de World Boxing que logró recomponer la relación con el Comité Olímpico Internacional (COI).

Tal vez te interese: Boxeo volverá a ser deporte olímpico en Los Ángeles 2028

The Olympic Village Experience again – 20 years later @Olympics

🇰🇿💪🏻 pic.twitter.com/yGLLpMHvfk — Gennadiy Golovkin (@GGGBoxing) July 22, 2024

Dicho acercamiento resultó en el reconocimiento provisional otorgado por el COI a World Boxing en febrero, lo que restablece el camino del boxeo hacia su inclusión en Los Ángeles 2028.

El ganador de esta elección enfrentará importantes desafíos, entre ellos la disputa histórica con la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) —expulsada por el COI— y la definición de políticas ante el tema de las pruebas de sexo.

Este último punto cobró relevancia tras la participación y triunfo de las boxeadoras Imane Khelif y Lin Yu-ting en los Juegos de París.

Golovkin, plata olímpica en Atenas 2004, se retiró del boxeo profesional con un récord de 42-2-1.

7 years ago, Canelo Álvarez defeated Gennady Golovkin by MD12 to win the WBC & WBA middleweight titles, retain the lineal & win the vacant Ring middleweight titles. The fight was awarded Ring Magazine Fight of the Year.

pic.twitter.com/xVQ74fgyN1 — 𝑲𝒏𝒐𝒄𝒌𝒐𝒖𝒕 𝑱𝒐𝒖𝒓𝒏𝒂𝒍𝒔 (@KOJournals) September 15, 2025

Te recomendamos: