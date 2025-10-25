Fallece Manuel Lapuente, histórico del futbol en México

El fútbol mexicano está de luto este sábado debido a la muerte de Manuel Lapuente Díaz, exdirector técnico de la Selección Mexicana y una de las figuras más emblemáticas en la historia de la Liga MX, a los 81 años de edad.

Con su característica boina y un temple único, Lapuente se consolidó como uno de los entrenadores más exitosos del país. En su paso por clubes como Puebla, Necaxa y América, conquistó cinco títulos de Liga MX, sumando además trofeos de Copa, Campeón de Campeones y Concachampions.

Su legado en la Selección Mexicana incluye una de las páginas más gloriosas del balompié nacional: la Copa Confederaciones de 1999, donde México venció 4-3 a Brasil en un Estadio Azteca repleto. Previamente, había ganado la Copa Oro 1998 y dirigió al equipo en el Mundial de Francia 98, donde el Tricolor dejó grandes actuaciones antes de caer ante Alemania en octavos de final.

La familia del futbol mexicano lamenta profundamente el fallecimiento de uno de los jugadores y entrenadores más importantes, entrañables e influyentes de nuestro deporte.



Don Manuel Lapuente es y será una leyenda del futbol.



Descanse en paz. pic.twitter.com/Qyr8flx5Vb — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) October 25, 2025

Entre sus logros más destacados se encuentran los títulos de liga con Puebla (1982-83 y 1989-90), el bicampeonato con Necaxa (1994-95 y 1995-96) y el campeonato con América en el Torneo Verano 2002, con el que rompió una sequía de títulos para el equipo de Coapa.

Nacido en Puebla el 15 de mayo de 1944, Lapuente inició su carrera como jugador en Monterrey y posteriormente pasó por Necaxa, Puebla y Atlas. Como futbolista obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 1967 con la Selección Mexicana.

El narrador Raúl Orvañanos fue uno de los primeros en confirmar la noticia a través de redes sociales: “Falleció un gran amigo y extraordinario futbolista y técnico. Manuel Lapuente. Descansa, My Friend”.

Descanse en paz Manuel Lapuente 🕊️



Una leyenda del fútbol mexicano 🇲🇽 pic.twitter.com/e5pWrOnDDs — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) October 25, 2025

Te recomendamos: