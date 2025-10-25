Caen dos hombres que transportaban 300 kilos de marihuana en Tabasco

En un operativo coordinado, detuvieron a dos hombres que transportaban 300 kilogramos de marihuana en la carretera Villahermosa-Coatzacoalcos.

El procedimiento se realizó cuando efectivos que realizaban labores de seguridad en el kilómetro 108+500 de dicha carretera detectaron una camioneta blanca que invadió otro carril de circulación y realizaba maniobras peligrosas que ponían en riesgo a otros usuarios. Tras darle alcance y marcarle el alto, los agentes procedieron con una inspección de seguridad.

Durante la revisión, se localizaron en el área de carga múltiples paquetes confeccionados con cinta de color café que contenían un total de 300 kilogramos de marihuana.

Los dos hombres, de 40 y 44 años de edad, fueron detenidos, se les leyeron sus derechos constitucionales y, junto con la droga asegurada, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente. La autoridad ministerial será la encargada de definir su situación legal e integrar la carpeta de investigación del caso.

La acción fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional y Fiscalía General de la República (FGR).

