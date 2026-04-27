Encabeza Norma Pimentel obra comunitaria en preescolar de Cuautlancingo

Como parte de su agenda en territorio, la diputada Norma Estela Pimentel Méndez encabezó una jornada de obra comunitaria en el preescolar “Fernando Porsche”, ubicado en la colonia Volkswagen 2 del municipio de Cuautlancingo, con el objetivo de mejorar las condiciones del espacio educativo en beneficio de niñas y niños.

La actividad se llevó a cabo en conjunto con madres, padres de familia y personal docente, quienes participaron activamente en labores de mantenimiento y mejora del plantel, fortaleciendo el sentido de comunidad y corresponsabilidad.

Durante la jornada se realizaron acciones orientadas a dignificar los espacios escolares, entendiendo que un entorno adecuado impacta directamente en el desarrollo y aprendizaje de la niñez.

Norma Pimentel destacó que este tipo de actividades no solo mejoran la infraestructura, sino que también fortalecen el tejido social, pues “cuando la comunidad se organiza y participa, los resultados se sienten. Estos espacios son de todas y todos, y cuidarlos también es una forma de construir futuro”.

La legisladora reiteró que su trabajo se centra en generar soluciones desde territorio, acompañando a las comunidades en acciones concretas que atiendan sus necesidades más inmediatas.

Con esta jornada, se refrenda el compromiso de seguir impulsando iniciativas que fortalezcan los espacios educativos y promuevan la participación ciudadana como eje de transformación comunitaria.

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