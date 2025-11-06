Tenía 17 años el autor material del asesinato de Carlos Manzo

El día de hoy, jueves 6 de noviembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán reveló la identidad del asesino del anterior alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez. El señalado fue reconocido bajo el nombre de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, quien contaba con 17 años al momento de cometer el atentado.

El acusado fue identificado después de que su familia fuese a reclamar su cadáver; vale la pena recordar que este fue abatido por elementos de seguridad al momento de realizar el acto.

El susodicho era originario del municipio michoacano de Paracho y padecía adicción a las drogas como la metanfetamina, a la cual dio positivo tras la necropsia realizada a su cadáver, además de mariguana. Asimismo, la familia confesó que estuvo ausente de su casa desde la semana anterior al asesinato.

Por otro lado, investigaciones realizadas por la fiscalía han logrado concluir que habría dos implicados más, y que detrás del atentado estaría el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), supuestamente, en venganza a la detención, dos meses antes, de uno de sus jefes de plaza conocido como El Rhino.

Ahora, tras la el fallecimiento de su marido, el día de ayer, miércoles 5 de noviembre, Grecia Quiroz rindió protesta como alcaldesa sustituta de Uruapan en el Congreso del Estado.

Editor: Jesús Israel Villalobos Fernández

