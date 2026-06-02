“Lucha contra cárteles debería unirnos”, dice embajador de EU

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, llamó a fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad y combatir de manera conjunta a los grupos del crimen organizado.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, sostuvo que la lucha contra los cárteles debe ser un factor de unidad entre México y Estados Unidos, y no motivo de confrontación política.

Ronald Johnson afirmó que los ciudadanos comparten el interés de vivir en condiciones de seguridad y paz, libres de la intimidación, la corrupción y la violencia de organizaciones criminales.

Asimismo, señaló que enfrentar a los cárteles requiere mantener una colaboración estrecha entre ambos gobiernos, con el objetivo de proteger a las comunidades afectadas por el crimen organizado.

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Consideró que convertir los desafíos de seguridad en disputas políticas representa una oportunidad desaprovechada para fortalecer la relación bilateral y avanzar en acciones coordinadas.

En ese sentido, reiteró que la cooperación entre México y Estados Unidos debe centrarse en resultados concretos que reduzcan los niveles de violencia y mejorar las condiciones de seguridad.

También destacó la importancia de mantener una estrategia conjunta frente a amenazas que afectan a ambas naciones y que tienen impacto directo en la estabilidad de sus comunidades.

La relación bilateral en materia de seguridad también contempla acciones coordinadas en temas de control fronterizo, intercambio de información y combate a las estructuras criminales.

La lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos. Las personas en ambos lados de nuestra frontera desean vivir con seguridad y en paz. Merecen vivir libres de la intimidación, la corrupción y el miedo que generan los cárteles. Cada momento que dedicamos a convertir este… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) June 1, 2026

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