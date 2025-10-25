Alejandro Kirk, primer mexicano con un jonrón en Serie Mundial

El mexicano Alejandro Kirk hizo historia este viernes 24 de octubre de 2025 al conectar el primer jonrón de un beisbolista nacido en México en una Serie Mundial de las Grandes Ligas, contribuyendo a la victoria de los Toronto Blue Jays 11-4 sobre Los Angeles Dodgers en el Juego 1.

El momento histórico se produjo en la sexta entrada con un corredor en base y dos outs ante el lanzador Anthony Banda. Su batazo hizo vibrar a los miles de aficionados reunidos en el Rogers Centre y consolidó la ventaja de los Azulejos en el inicio de la serie por el campeonato de la MLB 2025.

Kirk, de 26 años y originario de Tijuana, Baja California, tuvo una noche destacada, convirtiéndose en el primero en anotar tres veces en un partido de Serie Mundial este año. Con su hit y jonrón en el sexto episodio, también empató un récord de Serie Mundial para cualquier jugador con dos imparables en una misma entrada.

¡Qué noche la de anoche para Alejandro Kirk!

El tijuensen escribió su nombre en la historia de la pelota mexicana

Revive sus tres imparables. pic.twitter.com/8c4hxBF4Yv — MLB México (@MLB_Mexico) October 25, 2025

“No sabía que era el primer mexicano”, declaró Kirk después del partido. “Sabía que era el primer cátcher que conectaba un jonrón en Serie Mundial. Me siento orgulloso y contento por el tráfico que hemos hecho. Contento por mi familia y todo el apoyo que me han dado”.

El catcher, quien recientemente renovó su contrato con los Blue Jays por cinco años más, añadió: “Estoy muy contento y orgulloso de haber contribuido un poquito. Pero lo más importante es que ganamos hoy”.

Kirk se convirtió así en el segundo receptor de los Blue Jays en pegar al menos tres hits en un partido de Serie Mundial, igualando la hazaña de Pat Borders en el Juego 6 de 1992.

