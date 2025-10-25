Capturan a hombre por presunto robo a negocio de telefonía en Amalucan

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla aseguraron a un hombre señalado como probable responsable de haber cometido un robo y causar daños en propiedad ajena, contra un establecimiento de telefonía celular.

Durante un despliegue territorial implementado en calles del Infonavit Amalucan, al oriente de la ciudad, elementos municipales detuvieron a Jorge “N”, de 24 años de edad.

La persona asegurada por su presunta participación en el delito de robo a negocio y daño en propiedad ajena quedó a disposición de la autoridad correspondiente para el seguimiento legal del caso.

De acuerdo con el reporte policial, el presunto responsable tenía entre sus pertenencias artículos, aparentemente, sustraídos del local comercial.

