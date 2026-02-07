Cae grupo dedicado al narcomenudeo en San Martín Texmelucan

La Fiscalía General del Estado encabezó un operativo interinstitucional con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), que dio como resultado la desarticulación de la banda de “Los Cachimberos de Moyotzingo”, integrada por siete personas presuntamente dedicadas desde hace varios años a la venta y distribución de estupefacientes en la región de San Martín Texmelucan.

Derivado de una serie de denuncias anónimas, se llevaron a cabo labores de investigación e inteligencia que incluyeron vigilancia discreta, lo que permitió identificar a un grupo de personas que conformaban la banda, la cual tenía como punto de operación y casa de seguridad un inmueble ubicado en la calle Camino a Moyotzingo número 1, en la junta auxiliar de Santa María Moyotzingo, el cual cuenta con una fachada de cocina económica y, por otra parte, operaba como centro de reciclaje, por lo que se solicitó y obtuvo la orden de cateo correspondiente.

Durante la intervención del domicilio fueron detenidos Julio César N., Germán Daniel N., Alan N., Dulce Cristal N., Carmela N., María Guadalupe N. y Dafne Citlaly N., en posesión de 144 envoltorios con sustancia granulada de color blanco con características propias del narcótico conocido como cristal, 10 blísteres con medicamento controlado, una báscula digital tipo gramera, un inhibidor de señal y dinero en efectivo.

Por lo anterior, el inmueble, los indicios y las personas quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.

