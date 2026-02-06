FGE captura a presunto agresor sexual de una menor de edad

La Fiscalía General del Estado dio cumplimiento a la orden de aprehensión en contra de Sebastián N., por su probable responsabilidad en el delito de violación equiparada, en contra de una niña en el municipio de Tehuacán.

El 4 de mayo de 2024, la víctima se encontraba en su cuarto, cuando de momento Sebastián N., esposo de su progenitora, presuntamente ingresó al lugar para someterla y agredirla sexualmente.

Al llevar a cabo los actos de investigación pertinentes, la Fiscalía del Estado solicitó la orden de aprehensión correspondiente, la misma que fue cumplimentada en calle Reynosa frente al número 214, de la colonia San José Monte Chiquito, del municipio de Santiago Miahuatlán.

Finalmente, la persona quedó a disposición de la autoridad que lo requirió para que responda por los hechos que se le imputan.

