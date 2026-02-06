Detienen a menor motociclista por atropellar a adulta mayor en Atlixco

Elementos de la Policía de Atlixco atendieron un hecho de tránsito con una persona lesionada ocurrido en la calle Aquiles Serdán, colonia Revolución, tras ser alertados durante un recorrido de vigilancia.

En el lugar, una mujer adulta mayor resultó lesionada y fue atendida por paramédicos de Bomberos, quienes la trasladaron al Hospital Los Ángeles para su valoración médica.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue impactada por una motocicleta que circulaba a exceso de velocidad cuando intentaba cruzar la vía pública.

El conductor, un menor de edad, fue asegurado en el sitio, informado de sus derechos y puesto a disposición de la autoridad competente, con el acompañamiento de su padre.

La motocicleta involucrada, marca Italika, fue asegurada y retirada con apoyo de grúa para los procedimientos legales correspondientes.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco refrenda su compromiso con la atención inmediata de emergencias, e invita a la ciudadanía a reportar cualquier situación de riesgo al número de emergencias.

Te recomendamos: