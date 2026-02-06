Suman 45 casos de sarampión en Puebla, la mayoría en adultos

La Secretaría de Salud de Puebla confirmó 45 casos positivos de sarampión, siendo la mayor parte de los casos confirmados en población adulta, de acuerdo con cifras oficiales.

En el informe, se detalla que el grupo de edad de 25 a 44 años concentra el mayor número de contagios, con 23 casos, lo que representa más de la mitad del total reportado.

El segundo grupo con mayor incidencia corresponde a personas de 45 a 49 años, con siete casos confirmados, seguido por el rango de 20 a 24 años, con cuatro contagios.

Tal vez te interese: En Puebla, descartan cubrebocas obligatorio en escuelas por sarampión

📷 Reporte epidemiológico de sarampión 📷



Al 06 de febrero de 2026, se han confirmado 45 casos en 5 municipios, con 65 casos descartados.

Recuerda que la mejor protección es la prevención y la vacunación 📷



📷 Cuida tu salud y la de tu familia:

📷 Vacúnate

📷 No te automediques… pic.twitter.com/UTlccum2r5 — Secretaría de Salud (@SaludGobPue) February 6, 2026

En contraste, la presencia de sarampión en menores de edad ha sido menor, ya que solo se han confirmado 10 casos en niños, niñas y adolescentes.

Tampoco se han reportado casos en adultos mayores de 60 años.

Respecto a la distribución por sexo, se confirmaron 27 casos en mujeres y 18 en hombres.

La dependencia estatal destacó que se han descartado 65 casos, mientras que 64 siguen en espera de los resultados de laboratorio correspondientes.

🤔💭 ¿Tienes dudas sobre tu vacuna?

❌ ¡Que la duda NO sea un riesgo!



💉🦠 Vacúnate contra el sarampión y protege a quienes más amas 💙



👶🧒👩‍⚕️ Niñas, niños, jóvenes y personal de salud.



👉 Si no recuerdas tu esquema, acude a tu Centro de Salud 🏥

⏱️ La prevención a tiempo sí… pic.twitter.com/AvreTCPdia — Secretaría de Salud (@SaludGobPue) February 3, 2026

Editor: Renato León

Te recomendamos: