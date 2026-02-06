Vinculan a proceso a Marilyn “C” por usurpación de funciones; recetó fármacos controlados

La Fiscalía General del Estado logró que un Juez de Control vinculara a proceso en dos ocasiones más a Marilyn C., señalada por usurpación de funciones al hacerse pasar por psiquiatra y recetar medicamentos controlados sin contar con preparación médica.

De acuerdo con la autoridad, los nuevos casos documentan hechos ocurridos en 2019 y 2024, cuando la mujer diagnosticó trastornos mentales y prescribió fármacos de alto riesgo a distintas víctimas en la capital poblana y San Andrés Cholula.

Después de que la falsa especialista se hiciera popular en redes sociales a nivel nacional durante el 2024 por su historia de chantaje y crimen, las víctimas presentaron sus respectivas denuncias.

Logra FGE la vinculación a proceso de Marilyn N. por dos nuevos casos de presunta prescripción indebida de medicamentos al hacerse pasar por psiquiatra.#FiscalíaInforma: https://t.co/Ib2uDhgcYx pic.twitter.com/KKkRMmR8pD — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) February 6, 2026

Tras analizar las pruebas, el Juez determinó imponer prisión preventiva mientras continúan las investigaciones complementarias.

Es importante recordar que Marilyn C. ya enfrenta otro proceso por el mismo delito y permanece recluida en el Penal de Ciudad Serdán, además de estar detenida por amenazas, luego de un incidente armado con vecinos en Cuautlancingo.

De esta manera, Marilyn, quien incluso llegó a publicitar su trabajado al asegurar que tenía estudios en Harvard, deberá permanecer en prisión hasta que concluyan las investigaciones de ley, mientras que se presume, habrían cerca de 30 denuncias similares en su contra.

