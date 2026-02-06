Gobierno de Puebla mantiene diálogo con normalistas de Teteles

Las autoridades de la Secretaría de Gobernación y Educación Pública estatal sostuvieron una mesa de diálogo y acuerdo con las alumnas de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán” del municipio de Teteles de Ávila Castillo, con quienes se determinó la liberación de vialidades y un encuentro el próximo 9 de febrero, con el objetivo de dar seguimiento a su pliego petitorio.

En esta mesa de negociación, además de comprometerse a levantar el plantón que mantenían en las afueras de la Secretaría de Educación Pública, las alumnas integrantes del Consejo Estudiantil solicitaron la atención a quejas por posibles irregularidades en la institución, además de verificar el reglamento de la misma. También se acordó dar respuesta, en un plazo no mayor a 24 horas, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre las quejas interpuestas por las alumnas.

A fin de mejorar las instalaciones del plantel, se acordó una mesa de trabajo con el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcce), para analizar los proyectos que se implementarán en la escuela.

Las alumnas fueron atendidas por los subsecretarios de Segob, Rodolfo Huerta Espinosa e Isauro Rendón Vargas, así como por la subsecretaría de Educación Superior, Lizbeth Martínez Moreno; por el director de Formación Docente, Cutberto Cantorán Espinosa; la titular del plantel, Brenda Inés Nájera Torres, así como funcionarios de ambas instancias y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

