Marisol Amieva impulsa crear la Secretaría de la Inclusión en Puebla

Con el objetivo de transitar de un modelo asistencialista a uno que garantice derechos permanentes, la diputada María Soledad Amieva Zamora impulsa una iniciativa para crear la Secretaría de la Inclusión del Estado de Puebla.

La propuesta legislativa busca establecer una institución pública con rango de Secretaría que permita diseñar y ejecutar una política de inclusión integral, transversal, medible y permanente en la entidad.

“Con la creación de esta Secretaría se contaría con una autoridad rectora que articule esfuerzos entre el gobierno, la sociedad civil y la iniciativa privada, sin generar duplicidad de funciones, sino dotando de mayor coherencia y solidez a la administración pública estatal”, afirmó la legisladora.

Asimismo, la creación de la Secretaría de la Inclusión pretende impactar directamente a sectores que representan más del 35 por ciento de la población del estado, entre ellos personas con discapacidad, personas adultas mayores, pueblos y comunidades indígenas, población afrodescendiente, así como otros grupos en situación de exclusión como mujeres indígenas, niñez en situación de calle, personas en pobreza extrema, migrantes y personas de la diversidad.

Finalmente, la diputada María Soledad Amieva dio a conocer que la reforma también contempla modificaciones a los artículos 30, 31 y 48, además de la adición del artículo 48 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, con el propósito de otorgar a la nueva Secretaría facultades para desarrollar políticas públicas de inclusión, emitir criterios de accesibilidad universal, impulsar la inclusión laboral mediante acciones afirmativas, fortalecer la coordinación interinstitucional y brindar orientación, asesoría y acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad.

