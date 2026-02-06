Jaime Aurioles plantea ampliar órdenes de protección para mujeres

El diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta presentó una iniciativa para reformar la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el propósito de establecer que las órdenes de protección de emergencia y preventivas para mujeres víctimas de violencia perduren el tiempo que dure la investigación, y no solamente por sesenta o noventa días, como actualmente lo sostiene la ley.

En su intervención, el diputado mencionó que establecer que las órdenes de protección de emergencia y preventivas perduren durante todo el tiempo que dure la investigación permite garantizar una tutela efectiva y continua de los derechos de las mujeres, además de eliminar vacíos temporales que ponen en riesgo su integridad.

La propuesta legislativa, que trata de reformar el penúltimo párrafo del artículo 25 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género para su estudio y resolución correspondiente.

