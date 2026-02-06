Casa del Abue festeja su vigésimo aniversario con música y danzón

Con música, baile y en un ambiente de amistad, el Centro de Gerontología “Casa del Abue” festejó su vigésimo aniversario con un programa especialmente pensado en sus usuarias y usuarios. La jornada contribuyó a valorar el envejecer con dignidad, una visión que la presidenta del Patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Ceci Arellano, respalda con acciones.

Desde hace dos décadas, este espacio que fue creado por el entonces director general del Sistema Estatal DIF, Alejandro Armenta, actual gobernador de Puebla, promueve el bienestar, la convivencia y la vida activa de las personas adultas mayores. “Vengan, no dejen de soñar, de crear, de vivir con alegría y seamos siempre muy felices”, comentó la coordinadora del centro, Miriam López Márquez.

El festejo incluyó un programa artístico en el que participaron los grupos de vocalización y canto, danzón y el “Grupo 60 y Más”, quienes presentaron números musicales y coreografías preparadas por las y los asistentes, reflejo del entusiasmo que caracteriza a la comunidad de “Casa del Abue”.

La celebración se enriqueció con la participación de la Orquesta Típica del Estado de Puebla y la Orquesta Big Band de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Ambas amenizaron la tarde al ritmo del danzón, pasodoble y chachachá, lo que se convirtió en un momento de emoción y recuerdos compartidos.

A 20 años desde su origen, “Casa del Abue” se consolida como un proyecto emblemático del Sistema Estatal DIF en la atención integral a las personas adultas mayores, alineado a la visión humanista de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Por ello, durante la administración estatal, el recinto ha recibido apoyos de reequipamiento que brinden confort a las más de mil mujeres y hombres de 60 años que atiende.

