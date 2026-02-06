Alejandro Armenta destaca carácter social de la Constitución de 1917

En la ceremonia por el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la historia nacional es la de un pueblo que lucha por la dignidad, soberanía, libertad, democracia y justicia social. Recordó que la Constitución nació de insurgencias populares y no de acuerdos entre élites, y destacó que la transformación actual rescata los derechos del pueblo, fortalece el carácter social del Estado y deja claro que la soberanía no se negocia, se defiende.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, quien asistió al evento, subrayó que la Constitución de 1917 marcó un parteaguas histórico al consolidarse como la primera Constitución del siglo pasado con carácter social en defensa de los derechos humanos y colectivos.

Además, resaltó que la paridad de género alcanzada de manera histórica en el Poder Legislativo da fortaleza a un Congreso electo de forma popular y democrática.

Afirmó que en Puebla se trabaja para hacer realidad los principios constitucionales mediante la construcción de un estado de bienestar con humanismo mexicano y la bioética social, con el objetivo de avanzar en la justicia social, la soberanía y una redistribución equitativa de la riqueza en beneficio del pueblo.

Durante el acto conmemorativo en Querétaro, se recordó que la Constitución mexicana consolidó derechos como la educación pública, los derechos laborales y la rectoría del Estado sobre los recursos estratégicos. También se destacó su papel como base del Estado laico, del bienestar colectivo y de un proyecto de nación que ha dado estabilidad, identidad y rumbo a México frente a intentos históricos de retroceso y privatización.

La presidenta de la Nación, Claudia Sheinbaum, enfatizó que la transformación profunda del país recupera el sentido social de la Carta Magna, protege la soberanía nacional y devuelve al pueblo el control de sus recursos y derechos.

En este marco, Puebla refrenda su compromiso con los principios constitucionales a través del liderazgo del gobernador Alejandro Armenta, quien encamina al estado con políticas públicas progresistas, alineadas con la visión de la Cuarta Transformación, para que México no vuelva al régimen de privilegios, ni entregue su soberanía, sino que se promueva la justicia social.

