SSC Cholula asegura a sujeto por portación ilegal de arma

Como resultado de recorridos estratégicos de vigilancia nocturna, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula (SSC Cholula) detuvieron a Miguel Ángel “N”, de 47 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de portación ilegal de arma de fuego.

La intervención ocurrió durante patrullajes preventivos enfocados en la disuasión de delitos y faltas administrativas, cuando los elementos detectaron a dos hombres a bordo de una motocicleta sin placas, circulando con actitud inusual sobre la calle 2 Norte. Al marcarles el alto, los tripulantes intentaron evadir la indicación de la autoridad.

Metros adelante fueron interceptados y, conforme a los protocolos establecidos, se realizó una inspección preventiva. Entre las pertenencias de uno de ellos se localizó un arma calibre 4.5 mm abastecida con un cartucho útil. Asimismo, se verificó que la motocicleta presentaba alteraciones en sus medios de identificación.

Derivado de los hechos, Miguel Ángel “N” fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que su acompañante fue presentado ante la autoridad competente por la posesión de un vehículo con medios de identificación alterados.

