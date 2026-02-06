Rescatan a dos personas extraviadas en La Malinche

En una acción coordinada, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tlaxcala y personal del Parque Nacional La Malinche rescataron a dos personas que se encontraban extraviadas.

Tras tomar conocimiento sobre esta situación, la Policía Estatal Forestal poblana, la Policía Estatal de Montaña tlaxcalteca y autoridades federales llevaron a cabo una planeación estratégica que permitió delimitar zonas de búsqueda y establecer rutas de evacuación.

Resultado de las acciones especializadas: se logró la localización, descenso y resguardo de un hombre y una mujer, quienes posteriormente recibieron atención preventiva y fueron trasladados a un punto seguro para reunirse con sus familiares.

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, exhorta a la población a atender las recomendaciones oficiales y a reportar cualquier situación de riesgo al número de emergencias 9-1-1.

