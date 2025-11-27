Entregan 6 mil certificados a poblanas que concluyeron talleres de Obra Comunitaria

Como parte de la graduación de Talleres del programa de Obra Comunitaria, fueron entregados más de 6 mil certificados a mujeres de las microrregiones correspondientes a la capital poblana que concluyeron con su capacitación y conformaron 41 proyectos de beneficio comunitario.

En representación del gobernador Alejandro Armenta, la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, subrayó que estos talleres revelan que las mujeres no están solas y que comparten experiencias que las unen y fortalecen. Remarcó que, a través del programa, se escuchó de forma directa las necesidades de las comunidades y las transformó en oportunidades reales mediante obras y procesos formativos que crean comunidad y abren caminos de crecimiento personal. “Cuando una mujer se empodera, es capaz de transformar su entorno”, aseguró.

El coordinador general de Gabinete, José Luis García Parra, afirmó que una mujer con autonomía rompe ciclos de violencia y genera nuevos horizontes para su familia. Señaló que la capacitación entregada se suma a una estrategia estatal que ya formó a más de seis mil mujeres en habilidades para emprender. Recordó que el programa de obra comunitaria, con una inversión superior a 10 millones de pesos, impulsa más de cuarenta proyectos que permiten a las poblanas tomar el control de su futuro con seguridad y autonomía.

En su mensaje, el presidente municipal de Puebla, José Chedraui, reconoció estos talleres como herramientas esenciales para crear autosuficiencia económica y, posteriormente, generar empleo local. Enfatizó que las micro y pequeñas empresas, muchas lideradas por mujeres, producen la mayoría de los empleos en el país, por lo que esta formación impulsa el bienestar familiar y fortalece la economía del estado.

El gobernador Alejandro Armenta ha proyectado desde el inicio de su gestión, programas que colocan a las poblanas en el centro de las decisiones públicas, ya que al igual que en todo México, en Puebla se vive un “tiempo de mujeres” donde cada acción institucional fortalece su grandeza y su autonomía.

Los talleres de obra comunitaria, en globoflexia, resina epóxica, pintura en madera, masajes, corte de cabello, amigurumis, automaquillaje, pestañas, pastelería y cocina tradicional mexicana, demostraron que la capacitación, la organización vecinal y el acompañamiento institucional generan beneficios directos para las familias, fortalecen el tejido social y consolidan una Puebla donde la mujer decide, crea y lidera.

