Puente de Valsequillo reducirá traslados y beneficiará a 1.6 millones de personas

El Gobierno de Puebla impulsa la construcción del Puente de la Transformación en la zona de Valsequillo como una obra estratégica que reducirá traslados de más de una hora a solo minutos, fortalecerá la conectividad de siete municipios y beneficiará a 1.6 millones de personas.

Mediante una inversión de 353 millones de pesos y un proyecto de 480 metros de longitud con tecnología de punta y altos estándares de seguridad estructural, el gobernador Alejandro Armenta destacó que el puente representa un acto de justicia comunitaria para comunidades indígenas históricamente relegadas.

El gobernador Alejandro Armenta subrayó que la obra atiende una deuda de más de 70 años y permitirá salvar vidas al garantizar movilidad inmediata ante emergencias médicas, además de integrar a estas poblaciones al desarrollo de la capital y la región mixteca.

El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras, informó que el proyecto incorporó ajustes técnicos derivados de un análisis conjunto con Conagua, lo que obligó a profundizar las pilas entre 40 y 60 metros para reforzar la seguridad estructural. Precisó que el sistema constructivo utiliza trabes de concreto colocadas con tecnología lanzadora, lo que posiciona a la obra entre las más relevantes del país en materia de conectividad.

La infraestructura contempla vialidades rehabilitadas, áreas peatonales y elementos culturales en ambos extremos del puente, lo que permitirá ordenar el flujo vehicular y fortalecer la vida comunitaria. Estas acciones garantizan una integración funcional entre la zona sur y sur-oriente de la ciudad con comunidades aledañas, bajo una planeación pensada para los próximos 100 años.

El Puente de la Transformación se articula con un proyecto integral de rescate del Lago de Valsequillo, que incluye saneamiento ambiental, recuperación del espejo de agua y detonación turística. Esta visión cuenta con el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y consolida un gobierno que trabaja de manera coordinada para impulsar bienestar, desarrollo sostenible y prosperidad en favor de las y los poblanos.

