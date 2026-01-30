Habrá recolección de basura con normalidad este 2 de febrero

El Gobierno de la Ciudad, a través del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL), informa a la población que el servicio de recolección de residuos se realizará con total normalidad, con la finalidad de mantener la limpieza y el bienestar de la ciudad durante el puente del 2 de febrero.

Esto significa que no habrá cambios en las rutas ni en los horarios programados, por lo que la recolección se efectuará conforme a lo establecido en cada zona de la capital.

Se hace un atento llamado a todas y todos los poblanos para respetar los horarios de recolección, colocando sus residuos en los contenedores o puntos autorizados únicamente en los tiempos establecidos.

Asimismo, se exhorta a evitar sacar basura fuera de horario y a contribuir activamente en el cuidado de la limpieza de calles y espacios públicos.

Te recomendamos: