Localizan a 434 mujeres, niñas y adolescentes con Protocolo Alba

En la Primera Sesión Ordinaria 2026 del Comité Técnico del Protocolo P/001/2023 Alba, la Fiscal General del Estado, Idamis Pastor Betancourt, destacó el trabajo interinstitucional que ha permitido la localización de 434 mujeres, adolescentes y niñas en Puebla, reafirmando el compromiso con la justicia, la perspectiva de género y el interés superior de la niñez.

“Celebro estos espacios que nos permiten compartir resultados y logros alcanzados en el marco del protocolo Alba, así como fortalecer el compromiso que tenemos con la procuración de justicia”, expresó la Fiscal del Estado.

Asimismo, Pastor Betancourt destacó que, desde la instalación de este comité técnico, se ha impulsado un trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, orientado a la localización eficaz de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas o no localizadas en el estado, así como al fortalecimiento de la investigación de los hechos delictivos relacionados con estos casos.

Finalmente, se comprometió a continuar trabajando desde la Fiscalía del Estado con la firme convicción de servir y sumar esfuerzos, a fin de que, de manera interinstitucional y coordinada, se cumplan los objetivos del comité.

En el evento estuvieron presentes titulares y representantes del comité como: la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas, Secretaría de Gobernación Estatal, Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Secretaría de las Mujeres, Sistema DIF Estatal, Secretaría de Salud del Estado, Secretaría de Educación Pública Estatal y Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla.

Asimismo, de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género del Municipio de Puebla, Sistema Municipal DIF de Puebla, FGR, Guardia Nacional, Representante en Puebla del Instituto Nacional de Migración, 25 Zona Militar, Caminos y Puentes Federales de México y BUAP.

