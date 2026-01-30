Fritz Glockner asume la Secretaría de Arte y Cultura en Puebla

El gobernador Alejandro Armenta presentó a Fritz Glockner como nuevo secretario de Arte y Cultura, como parte de una reorganización estratégica del gobierno estatal para fortalecer la política cultural en beneficio de las y los poblanos.

El nombramiento permitirá llevar acciones culturales a los 217 municipios del estado, potenciar infraestructura existente y consolidar proyectos como rutas turísticas en Cantona, el rescate del teatro más antiguo de América en Tecali y la promoción de haciendas, lagunas, gastronomía y patrimonio histórico, con impacto directo en la cohesión social y la economía local, luego de resolver y aclarar deudas como la del Museo Internacional del Barroco, por 14 mil millones de pesos.

El gobernador también destacó el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien conoció esta propuesta durante su última visita a la entidad y apoyó el fortalecimiento de la cultura como eje estratégico nacional, al reconocer la capacidad del nuevo servidor público para generar identidad, prevención social y desarrollo comunitario desde lo local hacia lo estatal.

Al resaltar su vinculación permanente con Puebla, Fritz Glockner agradeció la confianza del mandatario y afirmó que su gestión buscará construir nuevas narrativas culturales, al retomar un poema de Ángel González como llamado a contar otras historias desde la pasión social que representa la cultura, entendida como base del comportamiento humano, las tradiciones y la gastronomía. Destacó también su experiencia al frente de Educal, la red de librerías más grande de América Latina, una responsabilidad que desempeñó durante siete años.

