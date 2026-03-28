Jornada contra Gusano Barrenador recorre municipios de la Sierra Negra

Con el objetivo de fortalecer las acciones de vigilancia zoosanitaria y brindar atención oportuna ante posibles casos del Gusano Barrenador del Ganado (GBG), personal técnico de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural realizó una jornada intensiva de capacitación, prevención y seguimiento en municipios de la Sierra Negra del estado.

Durante estas acciones, un equipo integrado por cuatro médicos veterinarios zootecnistas acreditados como Oficiales Estatales de Movilización en materia zoosanitaria recorrió los municipios de Zoquitlán, Eloxochitlán, Vicente Guerrero, Ajalpan y San Sebastián Tlacotepec, con una Jornada de “Prevención del Gusano Barrenador del Ganado”, donde participaron las siete juntas auxiliares, las 22 inspectorías y los dos ejidos que integran esta comunidad, lo que consolida un esfuerzo colectivo para reforzar la vigilancia sanitaria del hato ganadero.

Como parte de la estrategia estatal impulsada bajo la visión del gobernador Alejandro Armenta Mier para proteger la sanidad pecuaria, durante esta jornada se instalaron más de mil 600 trampas para la mosca Cochliomyia hominivorax, que se suman a las más de dos mil ya colocadas previamente en distintos puntos del estado como parte del sistema de monitoreo permanente.

Asimismo, en la entidad operan de manera continua tres brigadas especializadas conformadas por seis médicos veterinarios cada una (tres del ámbito federal y tres del estatal) dedicadas a la detección temprana, atención inmediata y contención. Estas acciones se complementan con la operación de 18 Puntos de Verificación Interna (PVI).

El Gobierno del Estado de Puebla, en sintonía con la estrategia nacional de protección al ganado que promueve la presidenta Claudia Sheinbaum, redobla esfuerzos y se mantiene firme en la defensa del sector pecuario, y consolida una estrategia integral que coloca a la sanidad animal como una prioridad.

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