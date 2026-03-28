OpenAI da marcha atrás a chatbot con contenido sexual explícito

La empresa estadounidense OpenAI suspendió indefinidamente sus planes para lanzar un chatbot con contenido sexual explícito, en medio de las crecientes preocupaciones sobre los riesgos sociales y reputacionales.

La decisión, reportada inicialmente por el Financial Times, se da mientras la compañía busca concentrar recursos en proyectos clave que le permitan sostener su liderazgo dentro de la industria de la inteligencia artificial.

El desarrollo, conocido internamente como “modo Citron”, generó críticas al interior de la empresa, donde algunos empleados cuestionaron si esta herramienta podría garantizar beneficios para la humanidad.

A estas preocupaciones se sumaron inversionistas, quienes advirtieron sobre los posibles daños reputacionales que implicaría el lanzamiento de un chatbot de este tipo frente a los beneficios económicos esperados.

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El proyecto surgía luego de que OpenAI anunciara una flexibilización en las restricciones de ChatGPT, incluyendo la posibilidad de permitir contenido erótico para usuarios adultos verificados dentro de la plataforma.

La compañía había justificado este cambio como una forma de tratar a los usuarios adultos con mayor autonomía, aunque la iniciativa abrió un debate sobre los límites del contenido permitido en herramientas de IA.

La cancelación también coincide con el cierre de Sora, su aplicación de generación de video, criticada por generar una gran cantidad de contenido automatizado con escaso valor añadido en plataformas digitales.

Estos ajustes ocurren en un contexto de mayor escrutinio hacia la industria tecnológica, con empresas como Meta y X enfrentando demandas y regulaciones por el impacto de sus plataformas en menores de edad.

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