Siete estudiantes de la UDLAP serán parte de exposición en Harvard

Siete estudiantes de las Licenciaturas en Animación Digital y Diseño de Información Visual de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), fueron seleccionadas para participar en la exposición internacional Images of Mexico: Myths, Rites, and Arts, que se inaugurará el próximo 10 de abril de 2026 en el Ethnicity, Migration, and Rights Committee de la Universidad de Harvard.

En un contexto altamente competitivo, donde esta convocatoria recibió 120 propuestas provenientes de siete universidades mexicanas, de las cuales únicamente 40 fueron elegidas para exhibición, la UDLAP destacó con estos siete carteles y en particular con Paulina Ángeles García, estudiante de Animación Digital, quien además de ser seleccionada fue reconocida como ganadora, obteniendo como premio un viaje todo pagado a Boston para asistir a la inauguración de la exposición.

El profesor de la Universidad de las Américas Puebla, Arturo Córdova Espinosa, enlace principal con los organizadores del evento y egresado de la UDLAP de la Licenciatura de Diseño de Información Visual y de la maestría en Diseño de Información, explicó que esta segunda edición representó un reto mayor para los estudiantes, ya que no solo aumentó el número de universidades participantes, sino que también se incorporaron dos ejes temáticos: la visibilización de problemáticas sociales entre México y Estados Unidos, así como la exploración de mitos, ritos y artes. “Amalgamar los temas fue un desafío importante, por lo que se enfatizó en el proceso de investigación previo al desarrollo gráfico, entendiendo que el diseño también implica profundidad conceptual y sustento teórico”, destacó.

Por su parte, la Mtra. Yolanda Moreno Cavazos, directora académica de ambos programas en la UDLAP, señaló que este tipo de experiencias amplían el panorama de los estudiantes al demostrarles que tienen la calidad para competir y destacar en espacios internacionales altamente exigentes.

Desde la organización del proyecto, Sitlalin Sánchez, cofundadora de Images of Mexico, destacó la relevancia de la participación de la Universidad de las Américas Puebla. “Desde el inicio buscamos a los mejores talentos de México, y la UDLAP fue una elección natural por la calidad de sus profesores y estudiantes. En ambas ediciones, los trabajos han sorprendido por su nivel, incluso comparables con propuestas profesionales”.

Las estudiantes y carteles seleccionados son:

María José García Volquarts – Voces que tejen memoria (finalista)

Michelle Mier Ramírez – Business Man (finalista)

María Eugenia Chávez Palma – Palma: un alebrije tiene alma, las copias solo forma (finalista)

Paulina Ángeles García – El viaje de las almas vivas (ganadora)

Cecilia Méndez Reyes – Los jijos del maíz (mención honorífica)

Camila Santiago González – El diablito (finalista)

Andrea Mariana Noguera Carrillo – Resistencia Kauyumari (finalista)

Por su parte, las estudiantes coincidieron en que uno de los mayores retos fue traducir problemáticas complejas en propuestas visuales claras y universales. “Lo más importante es cómo, a partir de la investigación, logramos expresar visualmente una problemática sin palabras y que pueda entenderse en cualquier parte del mundo”, señaló María José García.

Asimismo, Michelle Mier destacó la importancia del proceso metodológico detrás de la propuesta visual: “fueron más de dos meses de trabajo constante, con revisiones de investigación y bocetos”. En ese sentido, María Eugenia Chávez y Cecilia Méndez coincidieron en que la investigación fue incluso más demandante que la ejecución gráfica, ya que cada elemento debía estar plenamente justificado tanto visual como teóricamente, a través de un ensayo que acompañó cada cartel.

Finalmente, Paulina Ángeles quien en una semana viajará a Harvard para ser parte de la inauguración, explicó que su obra nace de una experiencia personal vinculada a la migración, “quise hablar de la experiencia de mi abuelito como inmigrante en los años ochenta. Es un tema muy sensible, pero mi intención fue transmitir un mensaje de unión”. Asimismo, expresó que “representar a mi universidad en un espacio como Harvard es un gran orgullo y una oportunidad que amplía completamente mi visión creativa y profesional”.

Cabe comentar que esta es la segunda ocasión en la que la UDLAP forma parte de esta iniciativa, reflejando así que la excelencia académica forma estudiantes capaces de incidir en problemáticas globales a través del diseño, la investigación y la creatividad. Si te interesa ser parte de la UDLAP y vivir estas experiencias o quieres conocer más sobre la Licenciatura en Diseño de Información Visual o la Licenciatura en Animación, programas catalogados en los mejores puestos dentro del Ranking de El Universal, visita: https://www.udlap.mx/ofertaacademica.

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