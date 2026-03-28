Hallan a hombre sin vida con múltiples disparos en Tecamachalco

Un hombre de entre 20 y 25 años de edad fue localizado sin vida, con múltiples impactos de arma de fuego, en un camino de terracería a un costado de la carretera hacia Xochitlán, en la comunidad de San Baltazar, perteneciente al municipio de Tecamachalco, Puebla.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el hallazgo se registró tras un reporte recibido alrededor de las 14:11 horas, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal como primeros respondientes, quienes confirmaron que la víctima se encontraba en posición de decúbito dorsal, con visibles heridas por arma de fuego, así como casquillos percutidos en la zona.

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Por su parte, peritos de la Coordinación Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos realizaron el procesamiento del lugar, donde aseguraron al menos ocho casquillos calibre 9 milímetros y un proyectil.

El occiso, quien permanece en calidad de desconocido, presentaba tatuajes —entre ellos, un dragón y la figura de una madre con su hijo— y fue trasladado al anfiteatro municipal para la necropsia de ley. En tanto, las autoridades iniciaron la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio doloso.

Editor: César A. García

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