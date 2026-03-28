Fundadores del Crack reflexionan sobre su legado en la FENALI 2026

Los escritores Jorge Volpi, Pedro Ángel Palou y Eloy Urroz, fundadores de la llamada Generación del Crack, sostuvieron un diálogo en el Foro Carolino, en el marco de la FENALI BUAP 2026.

Durante la charla, los autores recordaron el origen del movimiento, que se remonta a 1996 con la redacción y lectura del «Manifiesto de las cinco novelas del Crack», texto que marcó una postura crítica frente a la literatura de su tiempo y sentó las bases de una nueva narrativa en México.

A casi 30 años de su surgimiento, los escritores reflexionaron sobre la vigencia de la Generación del Crack, así como su evolución dentro del panorama literario contemporáneo.

Además de su coincidencia intelectual, destacaron la amistad que han mantenido a lo largo de los años, elemento que ha acompañado una trayectoria construida mediante obras que retratan el ocaso del siglo XX y la complejidad del siglo XXI.

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