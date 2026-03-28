Detienen a hombre de 72 años por narcomenudeo en Puebla

Como resultado de recorridos de vigilancia, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) detuvo en flagrancia a Miguel N., de 72 años, como probable responsable de delitos contra la salud en su modalidad de suministro de narcótico, por hechos ocurridos en la ciudad de Puebla.

De los datos obtenidos se advierte que el 25 de marzo de 2026, aproximadamente a las 14:10 horas, agentes investigadores realizaban un recorrido en la colonia El Refugio, cuando observaron al hoy detenido intercambiando bolsitas transparentes con otro hombre, que contenían sustancia con características de presunto cristal.

Al realizarle una inspección, le fueron localizadas 32 bolsitas con sustancia granulada con características similares a presunto cristal, motivo por el cual fue asegurado y puesto a disposición del agente del Ministerio Público.

La Fiscalía General del Estado continúa con los actos de investigación para determinar responsabilidades conforme a derecho.

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