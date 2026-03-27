Congreso del Estado avala límites a jubilaciones y pensiones

En sesión extraordinaria, el Congreso del Estado aprobó el dictamen con minuta proyecto de decreto para reformar y adicionar el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas.

Con este dictamen se busca evitar excesos en los esquemas de jubilaciones y pensiones vigentes en nuestro país, al asegurar que el gasto público se ejerza de forma eficiente, de conformidad con los principios legales de austeridad republicana, proporcionalidad, equidad y racionalidad presupuestaria.

También se realizan modificaciones en materia de lenguaje inclusivo para contribuir a la eliminación de barreras estructurales y sociales, evitando la discriminación por género y alineando el texto constitucional con los estándares nacionales e internacionales en la materia.

A favor del dictamen se pronunciaron las y los diputados José Luis Figueroa Cortés, María Soledad Amieva Zamora, Susana del Carmen Riestra Piña, Elvia Graciela Palomares Ramírez y Azucena Rosas Tapia, quienes destacaron que el dictamen establece que las jubilaciones y pensiones, financiadas con recursos públicos, no podrán exceder de la mitad de la remuneración de la persona titular del Ejecutivo federal.

Asimismo, las y los legisladores subrayaron que con estas reformas a la Constitución se cierran las puertas a los excesos, abusos, privilegios y distorsiones del sistema de pensiones que estaban lesionando el interés general.

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