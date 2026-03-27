Exhortan a Tehuacán a aplicar descuentos en el servicio de agua

La Comisión Permanente del Congreso del Estado aprobó el acuerdo para exhortar al Ayuntamiento y al Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán a que implemente un programa de estímulos en el cobro del servicio de agua potable, dando prioridad a las zonas de mayor marginación y a las personas en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de garantizar su acceso adecuado y oportuno.

En su intervención, la diputada Araceli Celestino Rosas señaló la necesidad de proteger el bienestar y el patrimonio de las familias de Tehuacán, así como garantizar el acceso al servicio de agua potable de manera eficiente y accesible para la población.

Te recomendamos: