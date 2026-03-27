Supervisan programa de bacheo en la Inspectoría de Guadalupe Hidalgo

A fin de fortalecer la mejora de la infraestructura vial, el presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, llevó a cabo recorridos de supervisión en la Inspectoría de Guadalupe Hidalgo para verificar la correcta ejecución de los trabajos del programa de “Bacheando Puebla”.

Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno de la Ciudad para mejorar la infraestructura vial y ofrecer a la ciudadanía calles en mejores condiciones, más seguras, transitables y en orden.

Inspeccionó los avances de las labores de bacheo, las cuales se realizan en diferentes puntos de la ciudad de Puebla, con lo que se garantiza la construcción de una capital en orden y atendiendo una de las principales necesidades de poblanas y poblanos.

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