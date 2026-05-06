Susana Riestra critica ausencia de agenda legislativa común

La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Susana Riestra Piña, arremetió contra la actual Legislatura del Congreso del Estado, denunciando una ausencia total de agenda en común, lo que ha derivado en un trabajo fragmentado y sin beneficios claros.

En entrevista, señaló que la falta de una línea general de trabajo ha provocado que cada legislador priorice sus propios temas sin una estrategia institucional, en más de año y medio de funciones.

“Hoy estamos padeciendo el que esta legislatura desde que inició no tenga una agenda legislativa, es decir, no hay rumbo. Todo mundo hacemos nuestra chamba, presentamos las iniciativas y cada diputado presentó su propia agenda dependiendo de sus intereses”, sentenció.

#Puebla 🎤 En más de año y medio de funciones, la LXII Legislatura del Congreso del Estado carece de una agenda de trabajo clara, pues la mayoría de temas siguen congelados, acusó la diputada del PAN, Susana Riestra.



Vía @_VeraFernandez pic.twitter.com/oTzysNoMCU — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 6, 2026

Como ejemplo de esta dispersión, citó la reciente iniciativa para legalizar la eutanasia en la entidad, la cual consideró una muestra de cómo se lanzan propuestas aisladas sin un consenso previo sobre las prioridades del estado.

La legisladora panista enfatizó que el Congreso local ha utilizado las consultas ciudadanas como una herramienta de dilación política.

Además, acusó que se ha “abusado” de este recurso para frenar la discusión de reformas importantes.

A la par, atribuyó el estancamiento también a fallas operativas en la Secretaría General y la Dirección Jurídica del Legislativo.

Para Susana Riestra, esta desorganización no solo afecta la productividad, sino que debilita la imagen y la fuerza del Congreso como contrapeso y órgano transformador.

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