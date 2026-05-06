Mauricio Céspedes descarta reelección y abre opción por Tepeaca

El diputado local por el Partido del Trabajo (PT), Mauricio Céspedes Peregrina, anunció oficialmente que no buscará la reelección en los comicios de 2027. Sin embargo, abrió la posibilidad de buscar la presidencia municipal de Tepeaca.

En entrevista este miércoles, el legislador argumentó que su decisión responde a una política de ética y respeto a los principios impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum contra el nepotismo y los cacicazgos.

Apuntó que sostuvo una plática con su hermano, el exgobernador y actual comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón Céspedes Peregrina, sobre su futuro político.

Esta declaración coincide con lo revelado recientemente por el gobernador Alejandro Armenta Mier, quien señaló que el exmandatario le pidió a su hermano no competir en el siguiente proceso electoral para mantener la congruencia familiar y política.

“Actuando con congruencia con la política de ética y respeto de la gente, y siguiendo los principios de la presidenta Claudia Sheinbaum, yo creo que no voy por la reelección definitivamente; esto es por respeto a la ciudadanía también”, declaró el diputado.

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Pese a descartar su permanencia en el Congreso del Estado, Mauricio Céspedes dejó abierta la posibilidad de contender por la alcaldía de Tepeaca, municipio de donde es originario y que ya fue gobernado por su hermano.

En ese sentido, aseguró que encuestas recientes lo posicionan como uno de los perfiles más fuertes para la alcaldía el próximo año.

A la par reveló que, además del PT y Morena, otros partidos políticos se han acercado a él para ofrecerle la candidatura.

Sin embargo, enfatizó que las definiciones de candidaturas en Puebla ya no deben responder a intereses de grupo o herencias políticas, sino al respaldo ciudadano.

Editor: César A. García

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