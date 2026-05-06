Congreso de Puebla participa en Primer Simulacro Nacional 2026 

El Congreso del Estado de Puebla se unió a instituciones públicas y privadas, así como a la sociedad en general, para participar en el Primer Simulacro Nacional 2026, cuyo propósito es fortalecer la cultura de la prevención y fomentar la participación ciudadana mediante la puesta en práctica de protocolos de emergencia, ante situaciones de riesgo.

El simulacro se llevó a cabo a las 11:00 horas, bajo un escenario hipotético de sismo de magnitud 8.2, con epicentro en el estado de Guerrero. Este ejercicio propició la implementación de los protocolos internos de protección civil del Congreso local, en donde participaron 350 personas con un tiempo de respuesta de cinco minutos.

Tras realizar una revisión en las distintas áreas, en esta situación simulada, no se reportaron personas lesionadas ni daños estructurales en el edificio.

De igual manera, el recinto histórico de la antigua sede del Congreso del Estado participó de forma responsable en este ejercicio de prevención, donde se evacuó a 10 personas en un tiempo de 22 segundos, lo que demuestra la coordinación y capacitación del personal.

A través de esta participación en el Simulacro Nacional, el Congreso del Estado busca mejorar el funcionamiento y la capacidad de respuesta de las brigadas internas, así como optimizar las rutas de evacuación y los puntos de reunión ante casos de emergencia o desastre natural.

Por su parte, el Secretario General del Congreso del Estado y coordinador del Comité Interno de Protección Civil, Julio Leopoldo de Lara Valera, reconoció la participación del personal del Poder Legislativo, diputadas y diputados, así como de las personas que se encontraban en el inmueble, e hizo un llamado para fortalecer las acciones que permitan garantizar la integridad física de las personas ante una emergencia.

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